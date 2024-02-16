Горшков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Неизвестно
Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Лёля Григорьевна
Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Михаил Григорьевич
Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горшков Неизвестно
Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно
Смерть
Неизвестно