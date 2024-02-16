Горшков Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшков Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Неизвестно

Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Лёля Григорьевна

Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Михаил Григорьевич

Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Неизвестно

Мать ребёнка: Горшкова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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