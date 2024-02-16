Горшкова Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горшкова Неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Горшков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Неизвестно

Отец ребёнка: Горшков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Горшков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Лёля Григорьевна

Отец ребёнка: Горшков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Горшков Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горшков Неизвестно

Отец ребёнка: Горшков Григорий

Смерть
Неизвестно
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