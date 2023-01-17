Клюкин Михаил Васильев
Место рождения
Дата рождения19.12.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1861
Отец: Клюкин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.06.1880
Мать ребёнка: Клюкина Марья Михайлова
Рождение ребёнка
01.08.1881
Мать ребёнка: Клюкина Марья Михайлова
Бракосочетание
16.05.1912
Жена: не указана
у обоих второй брак
Смерть
Неизвестно