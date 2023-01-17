Клюкин Михаил Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкин Михаил Васильев

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Место рождения

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

19.12.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1840 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1861

Отец: Клюкин Василий

Мать: не указана

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
03.06.1880

Мать ребёнка: Клюкина Марья Михайлова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.08.1881

Сын: Клюкин Степан Михайлович

Мать ребёнка: Клюкина Марья Михайлова

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
16.05.1912

Жена: не указана

у обоих второй брак
Смерть
Неизвестно
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