Клюкина Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1861
Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильев
Рождение ребёнка
25.05.1865
Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильев
Рождение ребёнка
04.04.1873
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильев
Рождение ребёнка
11.07.1876
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно