Клюкина Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клюкина Евдокия Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1861

Сын: Клюкин Михаил Васильев

Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.05.1865

Сын: Клюкин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.04.1873

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.07.1876

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Клюкин Василий Васильев

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клюкин Василий Васильев

Смерть
Неизвестно
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