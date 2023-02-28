Котов Иван Емельянович
Место рождения
Дата рождения19.10.1890
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1890
Отец: Котов Емельян Михеев
Мать: Котова Васса Алексеева
Бракосочетание
18.05.1908
Жена: Котова Евдокия Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1909
Сын: Котов Михаил Иоаннов
Мать ребёнка: Котова Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
22.05.1911
Дочь: Ефросинья Иванова
Мать ребёнка: Котова Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
До 1912
Дочь: Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Котова Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
24.05.1913
Сын: Котов Семён Иванов
Мать ребёнка: Котова Евдокия Стефанова
Рождение ребёнка
04.04.1915
Мать ребёнка: Котова Евдокия Стефанова
Смерть
1942
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Причина смерти: Расстрелян за связь с партизанами