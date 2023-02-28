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Котов Иван Емельянович

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Место рождения

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

19.10.1890

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1890

Отец: Котов Емельян Михеев

Мать: Котова Васса Алексеева

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
18.05.1908

Жена: Котова Евдокия Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.11.1909

Сын: Котов Михаил Иоаннов

Мать ребёнка: Котова Евдокия Стефанова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.05.1911

Дочь: Ефросинья Иванова

Мать ребёнка: Котова Евдокия Стефанова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1912

Дочь: Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Котова Евдокия Стефанова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.05.1913

Сын: Котов Семён Иванов

Мать ребёнка: Котова Евдокия Стефанова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.04.1915

Сын: Котов Георгий Иванович

Мать ребёнка: Котова Евдокия Стефанова

Максимово, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1942
д.Максимово Демидовского р-на Смоленской обл.
Причина смерти: Расстрелян за связь с партизанами
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