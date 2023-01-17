Устьянцев (Устьянцева) Евдокия Яковлевна
Место рожденияКурганская, Россия
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Курганская, Россия
Рождение ребёнка
09.09.1888
Сын: Устьянцев Павел Васильевич
Отец ребёнка: Устьянцев Василий Павлович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Устьянцев Аристарх Васильевич
Отец ребёнка: Устьянцев Василий Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кокшарова Апполинария
Отец ребёнка: Устьянцев Василий Павлович
Смерть
Неизвестно