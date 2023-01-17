Устьянцев (Устьянцева) Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устьянцев (Устьянцева) Евдокия Яковлевна

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Место рождения

Курганская, Россия

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Курганская, Россия
Рождение ребёнка
09.09.1888

Сын: Устьянцев Павел Васильевич

Отец ребёнка: Устьянцев Василий Павлович

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Устьянцев Аристарх Васильевич

Отец ребёнка: Устьянцев Василий Павлович

Балинское, Катайский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кокшарова Апполинария

Отец ребёнка: Устьянцев Василий Павлович

Смерть
Неизвестно
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