Черемисинов Аким Агеевич
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Черемисинов Агей Агеевич
Мать: Черемисинова Феврония
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Черемисинов Иван Акимович
Мать ребёнка: Черемисинова Татьяна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1808
Сын: Черемисинов Аким Акимович
Мать ребёнка: Черемисинова Татьяна Тимофеевна
Смерть
Неизвестно