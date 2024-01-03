Черемисинов Аким Агеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧеремисинов Аким Агеевич

Черемисинов Аким Агеевич

Место рождения

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Черемисинов Агей Агеевич

Мать: Черемисинова Феврония

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черемисинова Татьяна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1806

Сын: Черемисинов Иван Акимович

Мать ребёнка: Черемисинова Татьяна Тимофеевна

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Черемисинов Аким Акимович

Мать ребёнка: Черемисинова Татьяна Тимофеевна

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.