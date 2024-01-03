Черемисинова Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемисинова Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемисинов Аким Агеевич

Рождение ребёнка
1806

Сын: Черемисинов Иван Акимович

Отец ребёнка: Черемисинов Аким Агеевич

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Сын: Черемисинов Аким Акимович

Отец ребёнка: Черемисинов Аким Агеевич

Черемиская 1-я, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно

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