Черемисинова Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1806
Сын: Черемисинов Иван Акимович
Отец ребёнка: Черемисинов Аким Агеевич
Рождение ребёнка
1808
Сын: Черемисинов Аким Акимович
Отец ребёнка: Черемисинов Аким Агеевич
Смерть
Неизвестно