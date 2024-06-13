Верешко (Медведева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1988
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верешко Нина Ивановна
Отец ребёнка: Верешко Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верешко Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Верешко Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верешко Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Верешко Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Верешко Владимир Иванович
Отец ребёнка: Верешко Иван Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Верешко Галина Ивановна
Отец ребёнка: Верешко Иван Антонович
Смерть
1988