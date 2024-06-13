Верешко (Медведева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верешко (Медведева) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Медведев Иван Сергеевич

Мать: Медведева (Аверина) Анастасия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верешко Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верешко Нина Ивановна

Отец ребёнка: Верешко Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верешко Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Верешко Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верешко Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Верешко Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Верешко Владимир Иванович

Отец ребёнка: Верешко Иван Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Верешко Галина Ивановна

Отец ребёнка: Верешко Иван Антонович

Смерть
1988

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