Медведева (Аверина) Анастасия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева (Аверина) Анастасия Михайловна

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Место рождения

с. Черемушки, Первомайского района, Тамбовской области(Козловский уезд)

Дата рождения

1900

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Аверин Михаил Афанасьевич

Мать: Аверина (Калашникова) Наталья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Верешко (Медведева) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
10.11.1926

Сын: Медведев Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич

По документам год рождения 1928
Рождение ребёнка
18.07.1929

Дочь: Павленко (Медведева) Клавдия Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
05.12.1930

Дочь: Домоводова (Медведева) Антонида Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
07.11.1933

Сын: Медведев Николай Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
26.09.1938

Дочь: Медведева Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Медведев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич

Смерть
1956

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