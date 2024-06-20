Медведева (Аверина) Анастасия Михайловна
Место рожденияс. Черемушки, Первомайского района, Тамбовской области(Козловский уезд)
Дата рождения1900
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Верешко (Медведева) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
10.11.1926
Сын: Медведев Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич
По документам год рождения 1928
Рождение ребёнка
18.07.1929
Дочь: Павленко (Медведева) Клавдия Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
05.12.1930
Дочь: Домоводова (Медведева) Антонида Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
07.11.1933
Сын: Медведев Николай Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
26.09.1938
Дочь: Медведева Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Медведев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Медведев Иван Сергеевич