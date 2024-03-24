Осипова Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения28.11.1878 ст.
Дата смерти25.05.1879 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1878 ст.
дата крещения - 29.11.1878 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства ... крестьянские дети Алексей и ... Васильевы Источник: ГАЯО М... Показать все
Смерть
25.05.1879 ст.
дата погребения - 27.05.1879 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 года причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все