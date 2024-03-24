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Осипова Варвара Васильевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.11.1878 ст.

Дата смерти

25.05.1879 ст.

Пол

Женский

Отец

Между 1837 и 1838 г.р.

Мать

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
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Место
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Рождение
28.11.1878 ст.

Отец: Осипов Василий Михайлович

Мать: Осипова Настасья Сергеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.11.1878 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства ... крестьянские дети Алексей и ... Васильевы Источник: ГАЯО М... Показать все
Смерть
25.05.1879 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата погребения - 27.05.1879 место смерти - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 1/2 года причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уез... Показать все
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