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Осипова Настасья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1855 и 1857

Муж: Осипов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Осипов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Михайлович

Рождение ребёнка
19.03.1859 ст.

Сын: Осипов Иларион Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 20.03.1859 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянский сын Ефим Александрович и крестьянская девица Анна Михайл... Показать все
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Пелагея Васильевна

Отец ребёнка: Осипов Василий Михайлович

МК нет
Рождение ребёнка
10.05.1864 ст.

Сын: Осипов Петр Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Михайлович

Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.05.1864 место рождения - с.Будовское Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - ... Будовского крестьянский ... Николай Васильевич и дере... ...рева солдатка Наталь... Показать все
Упоминание
10.05.1864 ст.
Будовское, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Запись в МК: Были в селе Будовское у родственников Источник: ГАЯО Метрические книги церквей сел Переславского уезда: Будовское за 1861-1880 годы, Славитино за 1886 год (фрагмент записи о родившихся) ... Показать все
Рождение ребёнка
09.02.1867 ст.

Сын: Осипов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Осипов Василий Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 10.02.1867 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же села крестьянин Евстафий Захарович [Захаров] и сестра Василия девица Матро... Показать все
Упоминание
1870
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В ИР 1870 возраст - 34 года, муж - Василий Михайлович, 33 года Источник: Архив: Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт: Ф. 55... Показать все
Рождение ребёнка
17.10.1871 ст.

Дочь: Барбаненкова Прасковья / Праскева / Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Осипов Василий Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 18.10.1871 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - уволенный по билету рядовой Арсений Михайлович и сестра Василию Матрена Михайловна... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1878 ст.

Дочь: Осипова Варвара Васильевна

Отец ребёнка: Осипов Василий Михайлович

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
дата крещения - 29.11.1878 место рождения - с.Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства ... крестьянские дети Алексей и ... Васильевы Источник: ГАЯО М... Показать все
Смерть
Неизвестно
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