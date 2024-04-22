Зайцева (Тулисова) Алиса Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцева (Тулисова) Алиса Евгеньевна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

07.03.1989

Пол

Женский

Отец

1971 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1989

Отец: Тулисов Евгений Станиславович

Мать: Тулисова Ирина

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
02.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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