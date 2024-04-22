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Тулисов Евгений Станиславович

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Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

25.02.1971

Пол

Мужской

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1971

Отец: Тулисов Станислав Васильевич

Мать: Тулисова Татьяна Егоровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.03.1989

Дочь: Зайцева Алиса Евгеньевна

Мать ребёнка: Тулисова Ирина

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.10.1995

Дочь: Сидорова Ксения Евгеньевна

Мать ребёнка: Тулисова Елена Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.07.2005

Сын: Тулисов Фёдор Евгеньевич

Мать ребёнка: Тулисова Елена Александровна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулисова Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулисова Елена Александровна

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