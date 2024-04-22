Тулисов Евгений Станиславович
Место рождения
Дата рождения25.02.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1971
Рождение ребёнка
07.03.1989
Дочь: Зайцева Алиса Евгеньевна
Мать ребёнка: Тулисова Ирина
Рождение ребёнка
17.10.1995
Дочь: Сидорова Ксения Евгеньевна
Мать ребёнка: Тулисова Елена Александровна
Рождение ребёнка
14.07.2005
Мать ребёнка: Тулисова Елена Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тулисова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно