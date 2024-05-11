Беззубиков Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: погиб на ВОВ, пропал без вести. На сайте Память народа есть изображение извещения о том, что он пропал без вести. Краснофлотец.