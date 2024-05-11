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Беззубиков Николай Дмитриевич

Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беззубикова (Панова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беззубикова (Панова) Варвара Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Беззубикова (Панова) Варвара Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беззубикова (Панова) Варвара Ивановна

Смерть
?.11.1941
Причина смерти: погиб на ВОВ, пропал без вести. На сайте Память народа есть изображение извещения о том, что он пропал без вести. Краснофлотец.

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