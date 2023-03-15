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(Сидорова) Кирила
(Сидорова) Кирила
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1845
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
?
Мать
(Чепик) Аграфена
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EL
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец:
?
Мать:
Аграфена
незаконнорожденная, фамилия по крестному
Смерть
Неизвестно
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