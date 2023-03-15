(Сидорова) Кирила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Сидорова) Кирила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: ?

Мать: Аграфена

незаконнорожденная, фамилия по крестному
Смерть
Неизвестно
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