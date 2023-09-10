Брусник Варфоломей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Брусник Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусник Михаил Варфоломеевич
Мать ребёнка: Брусник Варвара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брусник Афанасий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Брусник Варвара
Рождение ребёнка
16.04.1923
Сын: Брусник Василий Варфоломеевич
Мать ребёнка: Брусник Варвара
Смерть
Неизвестно