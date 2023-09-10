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Брусник Варфоломей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брусник Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусник Михаил Варфоломеевич

Мать ребёнка: Брусник Варвара

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брусник Афанасий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Брусник Варвара

Рождение ребёнка
16.04.1923

Сын: Брусник Василий Варфоломеевич

Мать ребёнка: Брусник Варвара

Смерть
Неизвестно

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