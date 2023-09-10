Брусник Василий Варфоломеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.04.1923
Дата смерти10.02.1968
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1923
Отец: Брусник Варфоломей
Мать: Брусник Варвара
Бракосочетание
23.01.1947
Рождение ребёнка
20.11.1947
Мать ребёнка: Устинова (Бинда) Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
31.05.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Устинова (Бинда) Раиса Ивановна
Смерть
10.02.1968