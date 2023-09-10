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Брусник Василий Варфоломеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.04.1923

Дата смерти

10.02.1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

И
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1923

Отец: Брусник Варфоломей

Мать: Брусник Варвара

Бракосочетание
23.01.1947

Жена: Устинова (Бинда) Раиса Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.11.1947

Сын: Брусник Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Устинова (Бинда) Раиса Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
31.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Устинова (Бинда) Раиса Ивановна

Смерть
10.02.1968

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