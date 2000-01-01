Киткина (Серова) Стефанида Афонасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1870
Дата смерти09.10.1950
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
30.05.1896
Дочь: Семенова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович
Рождение ребёнка
16.09.1897
Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович
Рождение ребёнка
12.04.1899
Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович
Рождение ребёнка
12.06.1900
Дочь: Агриппина Николаевна
Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1902
Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович
Рождение ребёнка
03.01.1905
Дочь: Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович
Рождение ребёнка
30.10.1906
Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович
Рождение ребёнка
21.08.1908
Дочь: Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович
Рождение ребёнка
08.04.1910
Сын: Киткин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Киткин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.10.1950