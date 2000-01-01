Киткина (Серова) Стефанида Афонасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киткина (Серова) Стефанида Афонасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1870

Дата смерти

09.10.1950

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1895

Муж: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Рождение ребёнка
30.05.1896

Дочь: Семенова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Рождение ребёнка
16.09.1897

Сын: Киткин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Рождение ребёнка
12.04.1899

Сын: Киткин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Рождение ребёнка
12.06.1900

Дочь: Агриппина Николаевна

Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Рождение ребёнка
25.06.1902

Сын: Киткин Петр Николаевич

Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Рождение ребёнка
03.01.1905

Дочь: Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Рождение ребёнка
30.10.1906

Сын: Киткин Федор Николаевич

Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Рождение ребёнка
21.08.1908

Дочь: Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Рождение ребёнка
08.04.1910

Сын: Киткин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Киткин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
09.10.1950
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