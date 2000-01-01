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Киткин Василий Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1910

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

1934 г.р.
1938 г.р.
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Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1910

Отец: Киткин (кузьмин) Николай Петрович

Мать: Киткина Стефанида Афонасьевна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Киткин Олег Васильевич

Мать ребёнка: Киткина Мария Антоновна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Киткин Евгений Васильевич

Мать ребёнка: Киткина Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Около 1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киткина Мария Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Киткина Мария Антоновна

Работа или профессия
Неизвестно
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