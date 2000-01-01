Киткин Василий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1910
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Киткина Мария Антоновна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Киткин Евгений Васильевич
Мать ребёнка: Киткина Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Около 1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киткина Мария Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Киткина Мария Антоновна
Работа или профессия
Неизвестно