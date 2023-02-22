Недошивин Григорий Данилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Недошивин Григорий Данилов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Недошивин Данил алексеев

Мать: Недошивина Ирина Ермолаева

Рождение ребёнка
1853

Сын: Недошивин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Недошивина Ирина Иванова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.06.1857

Дочь: Акилина Григорьева

Мать ребёнка: Недошивина Ирина Иванова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.07.1859

Сын: Недошивин Степан Григорьевич

Мать ребёнка: Недошивина Ирина Иванова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
16.11.1861

Сын: Недошивин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Недошивина Ирина Иванова

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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