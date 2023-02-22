Недошивин Григорий Данилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Рождение ребёнка
1853
Сын: Недошивин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: Недошивина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
05.06.1857
Дочь: Акилина Григорьева
Мать ребёнка: Недошивина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
26.07.1859
Сын: Недошивин Степан Григорьевич
Мать ребёнка: Недошивина Ирина Иванова
Рождение ребёнка
16.11.1861
Сын: Недошивин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Недошивина Ирина Иванова
Смерть
Неизвестно