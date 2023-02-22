Недошивина (Алфимова) Ирина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Алфимов Иван Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Сын: Недошивин Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Недошивин Григорий Данилов
Рождение ребёнка
05.06.1857
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Недошивин Григорий Данилов
Рождение ребёнка
26.07.1859
Сын: Недошивин Степан Григорьевич
Отец ребёнка: Недошивин Григорий Данилов
Рождение ребёнка
16.11.1861
Сын: Недошивин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Недошивин Григорий Данилов
Смерть
Неизвестно