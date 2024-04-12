Угнивенко (Карасева) Параскева Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угнивенко (Карасева) Параскева Ананьевна

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1868

Дата смерти

02.03.1913

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.10.1887

Муж: Угнивенко Никита Никифорович

Рождение ребёнка
25.08.1888

Дочь: Дарья Никитина

Отец ребёнка: Угнивенко Никита Никифорович

Рождение ребёнка
1894

Сын: Угнивенко Иван Никитин

Отец ребёнка: Угнивенко Никита Никифорович

Смерть
02.03.1913
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно
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