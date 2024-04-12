Угнивенко (Карасева) Параскева Ананьевна
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смерти02.03.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
18.10.1887
Рождение ребёнка
25.08.1888
Дочь: Дарья Никитина
Отец ребёнка: Угнивенко Никита Никифорович
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Угнивенко Никита Никифорович
Смерть
02.03.1913
Причина смерти: Болезнь-тиф
Похороны
Неизвестно