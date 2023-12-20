Алябьева Мария Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алябьева Мария Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.05.1949

Муж: Коротаев Николай Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
07.01.1950

Дочь: Коротаева Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Коротаев Николай Егорович (Георгиевич)

Рождение ребёнка
15.01.1952

Дочь: Коротаева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Коротаев Николай Егорович (Георгиевич)

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