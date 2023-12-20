Алябьева Мария Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.05.1949
Рождение ребёнка
07.01.1950
Дочь: Коротаева Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Коротаев Николай Егорович (Георгиевич)
Рождение ребёнка
15.01.1952
Дочь: Коротаева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Коротаев Николай Егорович (Георгиевич)