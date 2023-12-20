Коротаев Николай Егорович (Георгиевич)
Место рождения
Дата рождения18.12.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1924
Отец: Коротаев Георгий (Егор) Иванович
Мать: Анна Андриановна
Бракосочетание
08.05.1949
Жена: Алябьева Мария Романовна
Рождение ребёнка
07.01.1950
Дочь: Коротаева Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Алябьева Мария Романовна
Рождение ребёнка
15.01.1952
Дочь: Коротаева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Алябьева Мария Романовна
Смерть
Неизвестно