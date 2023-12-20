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Коротаев Николай Егорович (Георгиевич)

Место рождения

Костылева Гора, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

18.12.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1924

Отец: Коротаев Георгий (Егор) Иванович

Мать: Анна Андриановна

Костылева Гора, Чагодощенский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
08.05.1949

Жена: Алябьева Мария Романовна

Рождение ребёнка
07.01.1950

Дочь: Коротаева Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Алябьева Мария Романовна

Рождение ребёнка
15.01.1952

Дочь: Коротаева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Алябьева Мария Романовна

Смерть
Неизвестно

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