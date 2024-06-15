Маркин Тихон Семёнович
Место рождения
Дата рождения1826 или 1827 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1827 ст.
д. Беспалово
Бракосочетание
21.01.1845 ст.
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.109 л.849об запись № 33 Жениху 18 лет, невесте - 16. Оба 1м браком. Поручители - крепостные крестьяне: • по жениху - д. Беспаловой: — Афанасий Фирсович Сафонов; — (бра... Показать все
Рождение ребёнка
1847 ст.
Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна
д. Беспаловой
Рождение ребёнка
1849 или 1850 ст.
Сын: Маркин Дави(ы)д Тихонович
Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1852
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: (Маркина) Агафья Тихоновна
Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
08.06.1854 ст.
Дочь: (Маркина) Агриппина Тихоновна
Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна
д. Беспалово ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.476 л.1311 запись № 107
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Маркина Анисья Тихоновна
Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна
Смерть
Неизвестно