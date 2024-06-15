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Маркин Тихон Семёнович

Место рождения

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1826 или 1827 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 или 1827 ст.

Отец: Маркин Семён Степанович

Мать: Маркина (Беспалова) Матрона Анисимовна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Бракосочетание
21.01.1845 ст.

Жена: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.109 л.849об запись № 33 Жениху 18 лет, невесте - 16. Оба 1м браком. Поручители - крепостные крестьяне: • по жениху - д. Беспаловой: — Афанасий Фирсович Сафонов; — (бра... Показать все
Рождение ребёнка
1847 ст.

Сын: Маркин Аким Тихонович

Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспаловой
Рождение ребёнка
1849 или 1850 ст.

Сын: Маркин Дави(ы)д Тихонович

Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово
Рождение ребёнка
1852

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: (Маркина) Агафья Тихоновна

Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
08.06.1854 ст.

Дочь: (Маркина) Агриппина Тихоновна

Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна

Кузнецкое, Аргаяшский муниципальный район, Челябинская область
д. Беспалово ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.3 д.476 л.1311 запись № 107
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Маркина Анисья Тихоновна

Мать ребёнка: Маркина (Дементьева) Татьяна Прохоровна

Смерть
Неизвестно

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