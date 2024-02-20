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Корсун Стефан Иванович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Корсун Иван Емельянович

Мать: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.01.1824

Сын: Корсун Ефим Стефанович

Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Романовна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2, м/к 1824г.,зап-1,кадр-448
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Корсунова Евдокия Романовна

Смерть
Неизвестно
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