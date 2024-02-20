Корсун Стефан Иванович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Корсун Иван Емельянович
Мать: Корсун Матрена Федоровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
03.01.1824
Мать ребёнка: Корсунова Евдокия Романовна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
ГАХО , Ф - 40-110-290,ч-2, м/к 1824г.,зап-1,кадр-448
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно