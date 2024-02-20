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Корсун Матрена Федоровна

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: Корсун Иван Емельянович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1794

Муж: Корсун Иван Емельянович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797

Сын: Корсун Стефан Иванович

Отец ребёнка: Корсун Иван Емельянович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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