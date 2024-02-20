Корсун Матрена Федоровна
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: Корсун Иван Емельянович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1794
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Корсун Иван Емельянович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно