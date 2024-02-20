Корсун Иван Емельянович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1794
Жена: Корсун Матрена Федоровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно