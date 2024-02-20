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Корсун Иван Емельянович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Корсун Емельян Тихонович

Мать: Корсунова Евфросиния Трофимовна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Бракосочетание
До 1794

Жена: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1797

Сын: Корсун Стефан Иванович

Мать ребёнка: Корсун Матрена Федоровна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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