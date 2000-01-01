Осетрова (Попова) Любовь Ивановна
Место рожденияКировская обл Лебяжский р-н с.Мелянда
Дата рождения18.08.1933
Дата смерти07.06.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1933
Кировская обл Лебяжский р-н с.Мелянда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Осетров Александр Михайлович
Смерть
07.06.1964
Кировская обл Лебяжский р-н д.Чупраки