Осетрова (Попова) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осетрова (Попова) Любовь Ивановна

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Место рождения

Кировская обл Лебяжский р-н с.Мелянда

Дата рождения

18.08.1933

Дата смерти

07.06.1964

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1933

Отец: Попов (popov) Иван Nikolayevich)

Мать: Попова Пелагея Андреевна

Кировская обл Лебяжский р-н с.Мелянда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Осетров Александр Михайлович

Смерть
07.06.1964
Кировская обл Лебяжский р-н д.Чупраки
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