Попов (Popov) Иван Nikolayevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов (Popov) Иван Nikolayevich)

Попов (Popov) Иван Nikolayevich)

avatar

Место рождения

Могилевская обл., Чаусский р-н, дер. Ребашчи

Дата рождения

1907

Дата смерти

15.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Попов Николай

Мать: Попова ?

Могилевская обл., Чаусский р-н, дер. Ребашчи
Рождение ребёнка
18.08.1933

Дочь: Осетрова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Попова Пелагея Андреевна

Кировская обл Лебяжский р-н с.Мелянда
Военная служба
Неизвестно
Чаусский РВК, Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н
Смерть
15.12.1941
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close