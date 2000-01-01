Попов (Popov) Иван Nikolayevich)
Место рожденияМогилевская обл., Чаусский р-н, дер. Ребашчи
Дата рождения1907
Дата смерти15.12.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Попов Николай
Мать: Попова ?
Могилевская обл., Чаусский р-н, дер. Ребашчи
Рождение ребёнка
18.08.1933
Дочь: Осетрова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Попова Пелагея Андреевна
Кировская обл Лебяжский р-н с.Мелянда
Военная служба
Неизвестно
Чаусский РВК, Белорусская ССР, Могилевская обл., Чаусский р-н
Смерть
15.12.1941