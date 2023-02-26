Аксёнов Борис Иванов
Место рожденияс.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
11.11.1851
Жена: Елена Фёдорова
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
12.07.1857
Мать ребёнка: Елена Фёдорова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно