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Аксёнов Борис Иванов

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Место рождения

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1833 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
11.11.1851

Жена: Елена Фёдорова

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
12.07.1857

Сын: Аксёнов Владимир Борисов

Мать ребёнка: Елена Фёдорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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