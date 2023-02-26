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Аксёнов Владимир Борисов

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Место рождения

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

12.07.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1857

Отец: Аксёнов Борис Иванов

Мать: Елена Фёдорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Аксёнов Иван Владимиров

Мать ребёнка: Аксёнова Елена Фёдорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1913

Сын: Аксёнов Александр Владимиров

Мать ребёнка: Аксёнова Елена Фёдорова

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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