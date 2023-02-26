Аксёнов Владимир Борисов
Место рождения.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения12.07.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1857
Отец: Аксёнов Борис Иванов
Мать: Елена Фёдорова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Аксёнова Елена Фёдорова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
19.06.1913
Сын: Аксёнов Александр Владимиров
Мать ребёнка: Аксёнова Елена Фёдорова
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно