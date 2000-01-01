(Хлынова) Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хлынова) Анна Гаврилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1778 г.р.

Мать

1779 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Хлынов Гаврила Николаев

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно
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