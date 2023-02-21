Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДарья

Дарья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Хлынов Иван Гаврилов

Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Хлынов Максим Гаврилов

Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Акулина Гаврилова

Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Гаврилова

Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Акулина Гаврилова

Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Марья Гаврилова

Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев

Рождение ребёнка
1808

Сын: Хлынов Маркел Гаврилов

Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлынов Евграф Гаврилов

Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлынов Гаврила Николаев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close