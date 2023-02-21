Дарья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Хлынов Иван Гаврилов
Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Акулина Гаврилова
Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Гаврилова
Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Акулина Гаврилова
Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Марья Гаврилова
Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хлынов Гаврила Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно