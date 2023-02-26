Ефросиния Иванова
Место рожденияд.Вышнее Хотьково Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Вышнее Хотьково Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1903
Муж: Косьма Митрофанов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно