Ефросиния Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросиния Иванова

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Место рождения

д.Вышнее Хотьково Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1885

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Вышнее Хотьково Бородинской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.01.1903

Муж: Косьма Митрофанов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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