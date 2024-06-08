Kraft Reinhardt 1840 — найти родственников по фамилии на Familio
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Kraft Reinhardt

Место рождения

Kraft, Saratov, Russia

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1820 г.р.

Мать

1820 г.р.

Жена

1847 г.р.

Дети

1867 г.р.
1872 г.р.
1884 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Kraft Johann Heinrich

Мать: Kraft (Schneider) Anna Elisabeth

Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kraft Jakob

Мать ребёнка: Kraft (Schneider) Elisabeth

Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kraft (Schneider) Elisabeth

Рождение ребёнка
1867

Сын: Kraft Petr

Мать ребёнка: Kraft (Schneider) Elisabeth

Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
1872

Сын: Kraft Heinrich

Мать ребёнка: Kraft (Schneider) Elisabeth

Aleksanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
1884

Сын: Kraft Konrad

Мать ребёнка: Kraft (Schneider) Elisabeth

Aleksanderdorf, Nalchik, Russia
Смерть
Неизвестно
Aleksanderdorf, Nalchik, Russia

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