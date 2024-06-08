Kraft Reinhardt
Место рожденияKraft, Saratov, Russia
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Kraft, Saratov, Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kraft Jakob
Мать ребёнка: Kraft (Schneider) Elisabeth
Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Kraft Petr
Мать ребёнка: Kraft (Schneider) Elisabeth
Alexanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
1872
Сын: Kraft Heinrich
Мать ребёнка: Kraft (Schneider) Elisabeth
Aleksanderdorf, Nalchik, Russia
Рождение ребёнка
1884
Сын: Kraft Konrad
Мать ребёнка: Kraft (Schneider) Elisabeth
Aleksanderdorf, Nalchik, Russia
Смерть
Неизвестно
Aleksanderdorf, Nalchik, Russia