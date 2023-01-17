Калужинов Иван Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинов Иван Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Калужинов Степан Ильич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1899 ст.

Сын: Калужинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.

Дочь: Калужинова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.05.1912 ст.

Сын: Калужинов Александр Иванович

Мать ребёнка: Калужинова Пелагея Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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