Калужинова Пелагея Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1899 ст.
Сын: Калужинов Василий Иванович
Отец ребёнка: Калужинов Иван Степанович
Рождение ребёнка
01.04.1905 ст.
Дочь: Калужинова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Калужинов Иван Степанович
Рождение ребёнка
07.05.1912 ст.
Сын: Калужинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Калужинов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно