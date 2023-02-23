Анна Евдокимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Евдокимова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1790 г.р.

Дети

Около 1825 г.р.

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Иван Феоктисов

Отец ребёнка: Феоктист Мартинов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феоктист Мартинов

Смерть
Неизвестно
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