Хохлова (Жаворонкова) Федосия Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Жаворонкова) Федосия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1719

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1723 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Сын: Хохлов Никифор

Отец ребёнка: Хохлов Антроп Данилович

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Хохлов Антроп Данилович

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Хохлов Емельян

Отец ребёнка: Хохлов Антроп Данилович

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Хохлов Антроп Данилович

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Антроп Данилович

Место жительства
Неизвестно
Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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