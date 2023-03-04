Хохлова (Жаворонкова) Федосия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1719
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1750
Сын: Хохлов Никифор
Отец ребёнка: Хохлов Антроп Данилович
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Хохлов Антроп Данилович
Рождение ребёнка
1755
Сын: Хохлов Емельян
Отец ребёнка: Хохлов Антроп Данилович
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Хохлов Антроп Данилович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764