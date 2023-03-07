Хохлов Антроп Данилович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смертиПосле 1764
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Хохлов Данил Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Сын: Хохлов Никифор
Мать ребёнка: Хохлова Федосия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Хохлова Федосия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Хохлов Емельян
Мать ребёнка: Хохлова Федосия Фёдоровна
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Хохлова Федосия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1764