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Хохлов Антроп Данилович

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Место рождения

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1723

Дата смерти

После 1764

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Хохлов Данил Никитин

Мать: не указана

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Хохлов Никифор

Мать ребёнка: Хохлова Федосия Фёдоровна

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Хохлова Федосия Фёдоровна

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1755

Сын: Хохлов Емельян

Мать ребёнка: Хохлова Федосия Фёдоровна

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Хохлова Федосия Фёдоровна

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Федосия Фёдоровна

Смерть
После 1764
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