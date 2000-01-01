Глухов Даниил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухов Даниил Семёнович

Глухов Даниил Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1617

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1600 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Около 1635 г.р.
Около 1649 г.р.
До 1656 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1617

Отец: Глухов Семён Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1635

Сын: Глухов Семён Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1649

Сын: Глухов Лука Данилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1656

Сын: Глухов Иван Данилович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close