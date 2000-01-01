Глухов Семён Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1600
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600
Отец: Глухов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1617
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухов мл. Иван Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно