Глухов Семён Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Семён Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1600

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1617 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1600

Отец: Глухов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1617

Сын: Глухов Даниил Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов мл. Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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