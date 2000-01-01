Фоменко Малахий Федотов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.10.1883
Сын: Фоменко Илларион Малахиев
Мать ребёнка: Фоменко Христина Николаева
Рождение ребёнка
11.11.1889
Дочь: Фоменко Стефанида Малахиева
Мать ребёнка: Фоменко Христина Николаева
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Фоменко Анастасия Малахиева
Мать ребёнка: Фоменко Христина Николаева
Работа или профессия
Неизвестно