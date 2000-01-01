Фоменко Малахий Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоменко Малахий Федотов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.10.1883

Сын: Фоменко Илларион Малахиев

Мать ребёнка: Фоменко Христина Николаева

Рождение ребёнка
11.11.1889

Дочь: Фоменко Стефанида Малахиева

Мать ребёнка: Фоменко Христина Николаева

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Фоменко Анастасия Малахиева

Мать ребёнка: Фоменко Христина Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
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