Подтоптанный Петр Созонтов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1850
Отец: Подтопталiй Созонт Даниилов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Подтоптанный Трофим Петрович
Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ткаченко Александра Петровна
Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова
Рождение ребёнка
1892
Сын: Подтоптанный Прокофий Петрович
Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова
Рождение ребёнка
1897
Сын: Подтоптанный Иван Петрович
Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Батрак Агафия Петровна
Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова
Рождение ребёнка
1907
Сын: Подтоптанный Григорий Петрович
Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова
Рождение ребёнка
23.02.1909
Сын: Подтоптанный Николай Петрович
Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова
Смерть
Неизвестно