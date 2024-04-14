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Подтоптанный Петр Созонтов

Место рождения

Клепачи, Полтавська область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: Подтопталiй Созонт Даниилов

Мать: не указана

Клепачи, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Подтоптанный Трофим Петрович

Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова

Клепачи, Полтавська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ткаченко Александра Петровна

Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Подтоптанный Прокофий Петрович

Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова

Клепачи, Полтавська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Подтоптанный Иван Петрович

Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова

Клепачи, Полтавська область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Батрак Агафия Петровна

Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова

Рождение ребёнка
1907

Сын: Подтоптанный Григорий Петрович

Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова

Клепачи, Полтавська область
Рождение ребёнка
23.02.1909

Сын: Подтоптанный Николай Петрович

Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова

Смерть
Неизвестно

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