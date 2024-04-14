Подтоптанный Трофим Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.08.1910
Дочь: Подтоптанная Матрона Трофимовна
Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Варвара Захаровна
Рождение ребёнка
01.12.1915
Сын: Подтоптанный Андрей Трофимович
Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Варвара Захаровна
Смерть
Неизвестно