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Подтоптанный Трофим Петрович

Место рождения

Клепачи, Полтавська область

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Подтоптанный Петр Созонтов

Мать: Подтоптанная (Ничипоренко) Дария Омелиянова

Клепачи, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подтоптанная (Ничипоренко) Варвара Захаровна

Рождение ребёнка
16.08.1910

Дочь: Подтоптанная Матрона Трофимовна

Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Варвара Захаровна

Рождение ребёнка
01.12.1915

Сын: Подтоптанный Андрей Трофимович

Мать ребёнка: Подтоптанная (Ничипоренко) Варвара Захаровна

Смерть
Неизвестно

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