WAGNER (MICHEL) Anne Marie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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WAGNER (MICHEL) Anne Marie

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Место рождения

Nousseviller [Dollenbach], 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

01.11.1723

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1703 г.р.

Муж

1726 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1723

Отец: Michel Jean

Мать: Michel Marguerite

Nousseviller [Dollenbach], 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
06.02.1748

Муж: Bruhl Jean

Volmunster, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
27.10.1748

Дочь: Catherine

Отец ребёнка: Bruhl Jean

Dollenbach (Nousseviller lès Bitche), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
22.11.1750

Сын: Brühl Gaspard

Отец ребёнка: Bruhl Jean

Dollenbach (Nousseviller lès Bitche), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
02.11.1755

Дочь: Régine

Отец ребёнка: Bruhl Jean

Dollenbach (Nousseviller lès Bitche), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Wagner Francois

Смерть
Неизвестно
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