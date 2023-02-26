WAGNER (MICHEL) Anne Marie
Место рожденияNousseviller [Dollenbach], 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения01.11.1723
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1723
Отец: Michel Jean
Мать: Michel Marguerite
Nousseviller [Dollenbach], 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
06.02.1748
Муж: Bruhl Jean
Volmunster, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
27.10.1748
Дочь: Catherine
Отец ребёнка: Bruhl Jean
Dollenbach (Nousseviller lès Bitche), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
22.11.1750
Сын: Brühl Gaspard
Отец ребёнка: Bruhl Jean
Dollenbach (Nousseviller lès Bitche), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
02.11.1755
Дочь: Régine
Отец ребёнка: Bruhl Jean
Dollenbach (Nousseviller lès Bitche), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Wagner Francois
Смерть
Неизвестно