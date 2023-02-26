BRÜHL Gaspard
Место рожденияDollenbach (Nousseviller lès Bitche), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Дата рождения22.11.1750
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1750
Отец: Bruhl Jean
Мать: Wagner Anne Marie
Dollenbach (Nousseviller lès Bitche), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
25.10.1774
Жена: Brühl Gertrude
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
06.11.1782
Сын: Brühl Jean
Мать ребёнка: Brühl Gertrude
Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
tisserand, de Bettviller à son mariage ? émigre au Banat