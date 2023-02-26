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BRÜHL Gaspard

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Место рождения

Dollenbach (Nousseviller lès Bitche), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE

Дата рождения

22.11.1750

Пол

Мужской

Отец

1726 г.р.

Мать

1723 г.р.

Жена

1745 г.р.

Дети

1782 г.р.

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
22.11.1750

Отец: Bruhl Jean

Мать: Wagner Anne Marie

Dollenbach (Nousseviller lès Bitche), 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Бракосочетание
25.10.1774

Жена: Brühl Gertrude

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Рождение ребёнка
06.11.1782

Сын: Brühl Jean

Мать ребёнка: Brühl Gertrude

Epping, 57720, Moselle, Lorraine, FRANCE
Работа или профессия
Неизвестно
tisserand, de Bettviller à son mariage ? émigre au Banat
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