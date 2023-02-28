Логачев Александр Ильич
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Логачев Илья Алексеевич
Мать: Логачева Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
05.04.1870 ст.
Дочь: Ирина Александровна
Мать ребёнка: Елизавета Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизавета Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
купавинский мещанин, отдан в рекруты в 1869 году
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно