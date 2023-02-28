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Логачев Александр Ильич

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Место рождения

Старая Купавна, Богородский, Московская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Логачев Илья Алексеевич

Мать: Логачева Агафья Ивановна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Рождение ребёнка
05.04.1870 ст.

Дочь: Ирина Александровна

Мать ребёнка: Елизавета Ивановна

Старая Купавна, Богородский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизавета Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купавинский мещанин, отдан в рекруты в 1869 году
Место жительства
Неизвестно
Старая Купавна, Богородский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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